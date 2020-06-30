"صابرين" تطلب الخلع: "قاطع أهلي عشان 50 جنيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "صابرين" 30 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها: "قطع علاقته بأهلي عشان 50 جنيه".

تروي "صابرين" تفاصيل زواجها: "تزوجت سيد 33 سنة، عامل في مصنع ملابس، زواجًا تقليديًا عن طريق أحد الأصدقاء المقربين، وخلال التعرف عليه ظهر بشخصية محبوبة للغاية، ولا يُظهر الخلافات على الإطلاق؛ فوافقت على الخطبة منه التي لم تكمل 3 أشهر، وتم بعدها الزفاف مباشرة، وانتقلنا إلى المعيشة سويًا".

تكمل الزوجة: "عشت مع زوجي في البداية حياة كريمة، ولم أشعر بحزن نهائي، حتى مر على زواجنا 3 سنوات وأنجبت منه طفلة جعلتني أحب الحياة الزوجية أكثر، ومع تدهور الحال بزوجي في عمله، دفع الأمر والدي لتخصيص مصروف يومي 50 جنيهًا لطفتلي كي أكون قادرة على تلبية متطلباتها".

تواصل: "علم زوجي بهذا التصرف وشعرت حينها بالحزن بداخله لإحراجه أمام والدي؛ لكني جعلته لا يشعر بالوضع، وبعد عام على تصرف والدي بدأ زوجي يعتمد على هذا المصروف، حتى بدأ يسألني يوميًا عن موعد وصول المصروف".

Advertisements

توضح الزوجة: "بدون كسوف بدأ زوجي يختلق بعض المشكلات بسبب تأخر مصروف والدي، حتى تحدثت مع شقيقي عن هذا الوضع، وعن طريق الصدفة علم والدي، وتم الاتفاق بيننا بأن والدي سيقطع المصروف لمروره بأزمة مالية بمحله".

تكشف: "بمجرد معرفة زوجي بقطع القيمة المالية المحددة من والدي، تعامل معي بعنف وقام بطردي إلى منزل أهلي "أصرف عليكم منين، خلي أهلك تشيلك انتي وبنتك".

تقول صابرين: "رفض والدي الوضع وأصر على بقائي بمنزله، واستمر الوضع فترة طويلة، حتى شاهدت زوجي يتشاجر مع والدي، وحينها قررت الإقامة بمنزل والدي بدون عودة".

تختتم الزوجة: "طلبت الطلاق من زوجي لكنه رفض وقام بتهديدي، فلم يكن أمامي سوى الذهاب إلى محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى خلع حملت رقم 1739 لسنة 2019، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها".