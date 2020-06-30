تقرير: الصين تعتمد قانون الأمن الوطني لهونج كونج

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)



أقرت أعلى هيئة تشريعية في الصين قانونا للأمن الوطني لهونج كونج، حسبما أفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" اليوم الثلاثاء.

ويستهدف قانون الأمن الوطني أنشطة الانفصال والتخريب والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية في هونج كونج. ويقول منتقدون إن الهدف منه هو قمع المعارضة في المركز المالي، الذي خيمت عليه احتجاجات العام الماضي.

وقالت مصادر للصحيفة إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب وافقت على القانون بالإجماع في غضون دقائق من بداية اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت المصادر للصحيفة بأن القانون، الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو، يفرض عقوبة أقصاها السجن مدى الحياة لمن يقعون تحت طائلته.