الجريمة في 24 ساعة| مصرع 7 في 3 حرائق بالإسكندرية.. وعامل يقتل شقيقه بالقناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:
شهد الشارع المصري عددًا من الحوادث التي شغلت الرأي العام، في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا ما بين
- 14 سيارة إسعاف وإطفاء.. كيف أنقذت أجهزة محافظة الإسكندرية أطفال مستشفى أجيال؟ (صور)
أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانًا كشفت فيه تفاصيل تعامل أجهزة المحافظة مع الحريق الهائل الذي اندلع بمستشفى أجيال الخاص للولادة بمنطقة رشدي، دون حدوث إصابات.
- ألسنة اللهب خطفت روحه قبل كورونا.. مأساة أحد ضحايا حريق مستشفى الإسكندرية (صور)
على أسرة رعايتهم المركزة كان للموت قرار آخر لما سيكون عليه سطر النهاية لسبعة من الضحايا، ملأ أمل شفائهم من كورونا قلوب أحبتهم، قبل أن يختطفهم حريق اندلع فجأة، فجر الاثنين، في مستشفى البدراوي التخصصي بسيدي بشر في الإسكندرية.
- "المخطوطات سليمة".. حريق محدود في المكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية
اندلع حريق محدود في المكتبة المركزية لجامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، بسبب ماس كهربائي في الكابل الموصل من غرفة الكهرباء، وذلك دون حدوث إصابات.
- قتل وحرق وتقطيع وبرميل بوتاس.. مفاجآت صادمة في جريمة "طفلة الطالبية"
كشف مصدر مقرب من أسرة الطفلة "فجر.أ."، 12 سنة، عن مفاجآت صادمة في جريمة قتل بشعة متهم فيها عامل تربطه علاقة غير شرعية بوالدتها بمنطقة الطالبية.
- "معنديش كورونا".. تفاصيل انتحار ربة منزل من الطابق السابع بالزيتون
ألقت ربة منزل، نفسها من الطابق السابع بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في شارع ترعة الجبل بمنطقة الزيتون.
- رشقاه بالحجارة.. القبض على المتهمين بالتنمر على شاب سوداني بالجيزة
كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تداوله مستخدمو موقع "فيسبوك" ظهر خلاله شاب حال سيره بالطريق العام، وقيام أحد الأشخاص بقذفه بحجر وآخر بتصويره.
- الداخلية تكشف حقيقة فيديو اعتداء شخص على شقيقته في المنيا
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص باحتجاز شقيقته منذ فترة طويلة وإساءة معاملتها بدائرة مركز المنيا.
- 4 سيارات إطفاء تخمد حريقا في شقة بالمريوطية
أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الاثنين، حريقا اندلع في وحدة سكنية بمنطقة المريوطية.
- بسبب سيارة محملة بـ"الإسفنج".. إصابة 3 واحتراق منزل في الدقهلية
أصيب 3 أشخاص في قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بحروق متفرقة إثر اندلاع حريق في سيارة محملة بالإسفنج أثناء مرورها بأحد شوارع القرية نتيجة ملامستها لأسلاك الكهرباء ما تسبب في امتداد النيران لمنزل بالشارع ومحلين وموتوسيكل.
- بسبب كلب.. عامل يقتل شقيقه في مشاجرة بالقناطر
طعن عامل شقيقه بسكين، اليوم الاثنين، إثر مشاجرة بينهما بسبب مهاجمة كلب يمتلكه المتهم، لأبناء شقيقه المجني عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر الجريمة في 24 ساعة| مصرع 7 في 3 حرائق بالإسكندرية.. وعامل يقتل شقيقه بالقناطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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