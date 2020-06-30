الحكومة الإسرائيلية تصادق على تقييدات التجمهر للحد من كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الحكومة الإسرائيلية في ساعات متأخرة من الليل، على التعديلات التي أقرها المجلس الوزاري المصغر لمتابعة شؤون كورونا "كابينيت كورونا"، وتقضي بفرض تقييدات على التجمهر، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأتت المصادقة على التعديلات خلال جلسة مشاورات بين الوزراء عبر الهاتف، وذلك بما يتماشى مع قرار" كابينيت كورونا" بشأن الحد من التجمهر وتقليص عدد المشاركين في الاحتفالات والمناسبات والأعراس والجنازات، وكذلك الحد من عدد المتواجدين بالصلوات في دور العبادة، مع المصادقة على إجراء الامتحانات الجامعية عن بعد.

وتزامن المصادقة على التعديلات، مع إعلان وزارة الصحة تسجيل 588 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إذ بلغ عدد الإصابات النشطة 6904 إصابة، بينما حصيلة الوفيات 319.

ووفقا للتعديلات التي تم المصادقة عليها، سيتم فرض تقييدات على التجمهر في القاعات والأماكن المغلقة على أن يسمح التجمهر حتى 50 شخصا،

ويقتصر المشاركة وحضور الاحتفالات وطقوس الطهور والجنازات والمشاركة في الصلوات بدور العبادة في الكنس والمساجد والكنائس على 50 شخصا.

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وتشمل التعديلات التي تمت المصادقة عليها، تقييد التجمهرات حتى 50 شخصا، باستثناء مشاركة 250 شخصا في العروض الثقافية، على أن يسمح أيضا مشاركة 250 شخصا في الأعراس، وذلك حتى تاريخ 9-7-2020، حيث ستدخل تعديلات جديدة لحيز التنفيذ.

ومنذ تاريخ 10-7-2020، تدخل لحيز التنفيذ تعليمات جديدة للحد من التجمهر، بموجبها سيكون الحد الأقصى لعدد المشاركين في الاحتفالات والمناسبات في الأماكن المفتوحة والمتنزهات 250 شخصا.

وسيقتصر التجمهر والمشاركة على 100 شخص في القاعات والأماكن المغلقة، وسيبقى العمل بهذه التعليمات ساريا حتى تاريخ 31-7-2020.

وصادق الوزراء أيضا على أن طلاب الجامعات والكليات في البلاد يمكن أن يتقدموا للامتحانات عن بعد.