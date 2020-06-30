كورونا عالميا: الوفيات والإصابات بارتفاع وبريطانيا تعاود الإغلاق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى عدد وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم أكثر من نصف مليون وفاة و10 ملايين إصابة بالفيروس الذي ما زال يتفشى ويحصد المزيد من الأرواح في الولايات المتحدة والقارة الأميركية.

وأودى الفيروس بما لا يقل عن 502,599 شخصا في العالم، وسجلت رسميا إصابة أكثر من 10,208,540 شخصا في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 5,094,900 شخص على الأقل.

ومنذ مطلع الأسبوع الحالي، سجلت 2,969 وفاة و144,004 إصابات جديدة حول العالم. والدول التي سجّلت أعلى عدد وفيّات جديدة هي البرازيل 552 تليها الهند 389 والمكسيك 267.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة البريطانية، مساء الإثنين، أنها قررت تشديد تدابير الحجر المفروضة على ليستر بعدما سجلت المدينة الواقعة في وسط انكلترا زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كوروناّ، لتصبح بذلك أول مدينة إنكليزية تخطو خطوة إلى الوراء على طريق التعافي من الوباء.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمام مجلس العموم إن المتاجر "غير الأساسية" التي أعادت فتح أبوابها في عموم إنكلترا في منتصف حزيران/يونيو الجاري سيعاد إغلاقها في ليستر اعتباراً من الثلاثاء، في حين سيتم إغلاق المدارس اعتباراً من الخميس.

وأضاف أنّ الحكومة ستجري خلال أسبوعين تقييماً لهذه التدابير.

وتابع "يجب أن نسيطر على هذا الفيروس. علينا أن نحافظ على سلامة الناس. هذه الإجراءات تصبّ بعمق في مصلحة الوطن".

وتم تسجيل ما يقرب من 3000 إصابة بفيروس كورونا في ليستر منذ بداية الوباء في آذار/مارس، بينها 866 إصابة سجّلت خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا للسلطات المحلية.

وسجلت الولايات المتحدة مساء الإثنين أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وتعتبر الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات، بتسجيلها 125,928 وفاة من أصل 2,564,163 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 685,164 شخصا.

بالمقابل واصل عدد الوفيات اليومية الناجمة عن الوباء تراجعه في الولايات المتحدة، وقد بلغ مساء الإثنين 355 وفاة.

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وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا بالوباء هي البرازيل التي سجلت 57,622 وفاة من أصل 1,344,143 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 43,575 وفاة من أصل 311,965 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34,744 وفاة 240,436 إصابة، وفرنسا مع 29,813 وفاة 200,667 إصابة.

وسجلت الصين، اليوم الثلاثاء، 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 12 في اليوم السابق فيما لم تسجل أي وفاة جديدة.

وقالت اللجنة الصحية في بيان إن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في بكين.

كما وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض وتأكدت إصابتها بمرض كوفيد-19 بعد أن بلغ عدد الإصابات دون أعراض ستا في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي 83531.

وحتى اليوم، أعلنت الصين رسميا تسجيل 4,634 وفاة من أصل 83,512 إصابة، فيما أُعلن تعافي 78,460 شخصاً.

وأحصت أوروبا 96,428 وفاة من أصل 2,660,794 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 134,538 2,667,981 إصابة.

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي، سجلت 112,321 وفاة (2,491,030 إصابة)، وآسيا 33,689 وفاة 1,251,153 إصابة، والشرق الأوسط 15,819 وفاة 7,431,72 إصابة، وإفريقيا 9,671 وفاة 385,166 إصابة) وأوقيانيا 133 وفاة 9,244 إصابة.

أما في البرازيل، قالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت 692 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن المرض في البرازيل إلى 58314.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بواقع 24052 إلى مليون و368195 حالة لتصبح البرازيل ثاني أكثر الدول تضررا بالجائحة بعد الولايات المتحدة.