الجزائر: فيروس كورونا يضرب بقوة اليوم الأحد، التفاصيل...

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 5 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 13273 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع الإجمالي إلى 897حالة وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وتماثلت 169حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الى9371.