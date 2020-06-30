الجزائر: فيروس كورونا يضرب بقوة اليوم الأحد، التفاصيل...

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 5 وفيات، خلال 24 ساعة الأخيرة.
وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 13273 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
أما فيما يخص الوفيات، فقد ارتفع الإجمالي إلى 897حالة وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.
وتماثلت 169حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الى9371.
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