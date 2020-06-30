كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن عن مفاجأة صادمة بشأن فيروس كورونا: اكتشفنا 100 سلالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مركز "فيكتور" الروسي لعلم الأوبئة والفيروسات، عن مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد في روسيا، موضحا أنهم اكتشفوا حتى الآن أكثر من 100 سلالة منه، وفقا لما أكده رينات ماكسيوتوف، رئيس المركز.

وحسب "روسيا اليوم"، فإن عدد مصابي كورونا في روسيا وصل إلى 641 ألفا و156 شخصا، وعدد الوفيات جراء الفيروس 9166 حالة، فيما تعافى أكثر من 400 ألف شخص من الفيروس.