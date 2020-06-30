كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن عن مفاجأة صادمة بشأن فيروس كورونا: اكتشفنا 100 سلالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف مركز "فيكتور" الروسي لعلم الأوبئة والفيروسات، عن مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا المستجد في روسيا، موضحا أنهم اكتشفوا حتى الآن أكثر من 100 سلالة منه، وفقا لما أكده رينات ماكسيوتوف، رئيس المركز.
وحسب "روسيا اليوم"، فإن عدد مصابي كورونا في روسيا وصل إلى 641 ألفا و156 شخصا، وعدد الوفيات جراء الفيروس 9166 حالة، فيما تعافى أكثر من 400 ألف شخص من الفيروس.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.