المصلي: عملية الحصول على شهادة الإعاقة ستنطلق من 6 يوليوز المقبل في 26 مركزا

بات بإمكان الأشخاص في وضعية إعاقة الحصول على شهادة الإعاقة من مراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك انطلاقا من 6 يوليوز المقبل.

وقالت جميلة المصلي، اليوم الإثنين، إن هذه العملية تهدف إلى تيسير وتقريب خدمة الحصول على شهادة الإعاقة لفائدة الأشخاص في وضعية اعاقة، موضحة أنه تمت تعبئة 26 مركزا لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة على امتداد التراب الوطني

وأضافت المسؤولة الحكومية، في مجلس النواب، أنه تمت تعبئة 52 إطارا موزعين على المراكز النموذجية سيشرفون على انطلاق المشروع، مشيرة إلى رقمنة حوالي 105 ألف ملف طبي للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى دعم مباشر في إطار تنزيل برنامج دعم التماسك الاجتماعي الخاص بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وفيما يتعلق ببرنامج اقتناء الأجهزة التعويضية والبديلة، أبرزت أنه تم في إطاره اقتناء مجموعة من الأجهزة لفائدة الأشخاص المعوزين في وضعية إعاقة حركية أو سمعية، عبارة عن معينات تقنية وأجهزة تعويضية وسماعات طبية وزرع واقتناء القوقعات الإلكترونية لفائدة 81 مستفيد.