بعد التعقيم.. حمامات مسجد الحسن الثاني تعود لاستقبال زبنائها

عادت حمامات مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، ابتداء من اليوم الإثنين، لاستقبال زبنائها، بعد إجراء عملية تعقيم وتنظيف شاملة لمختلف مرافقها.

وأوضحت مؤسسة مسجد الحسن الثاني، أن عمليات التطهير والتعقيم لمختلف مرافق الحمامات، جرت من أجل الاستجابة لمعايير الوقاية، والسلامة الصحية، وفقا للتوجيهات والبروتوكولات التي أوصت بها السلطات المختصة.

وفي سياق متصل، تم بتنسيق مع السلطات الصحية والمحلية، مؤخرا، إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد 19 لفائدة جميع العاملين بحمامات مسجد الحسن الثاني.

وضعت إدارة المؤسسة برنامج متكامل من أجل تنزيل بروتوكول الحماية والوقاية من تفشي فيروس كوفيد 19، عبر التقيد بعمليات التعقيم لمختلف الأماكن التي يرتادها الزوار لتصبح هذه العملية جزء من الحياة اليومية للساهرين على تسيير حمامات مسجد الحسن الثاني.