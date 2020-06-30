زوجة حكيمي تعود إلى مدريد ومستقبل نجم “الأسود” رهين بقرار إدارة الريال

عادت هبة أبروك، زوجة لاعب المنتخب الوطني أشرف حكيمي، إلى العاصمة الاسبانية مدريد على مثن طائرة خاصة، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وكتبت هبة “أخيرا العودة إلى المنزل” ونشرت صورا على مثن الطائرة الخاصة، وذلك في انتظار معرفة مستقبل زوجها ووجهته المقبلة بعد نهاية موسم إعارته إلى فريق بروسيا دورتموند الألماني.

ودخل مسؤولو فريقي بايرن ميونيخ الألماني ومانشيستر سيتي الانجليزي بقوة على خط المفاوضات لضم نجم المنتخب الوطني أشرف حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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وكشف موقع “فيتشاخيس” المتخصص في سوق الانتقالات الصيفية القيمة المالية التي رصدها البايرن والسيتي لضم حكيمي، مبرزا أنها بلغت سقف 60 مليون أورو، وهو مبلغ أكبر بكثير من 40 مليون أورو التي عرضها مسؤولو انتر ميلان لضم مدافع الريال المعار إلى فريق بروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت صحيفة “ماركا”، الاسبانية المتخصصة والواسعة الانتشار، خطة فريق ريال مدريد لتحديد مستقبل لاعبه المغربي أشرف حكيمي، المعار إلى فريق بروسيا دورتموند الألماني، عقب تقاطر العديد من العروض للاستفادة من خدماته.

وشدد المصدر ذاته على كون مسؤولي الفريق الملكي سيجالسون اللاعب حكيمي لمناقشته في الموضوع، ثم سيعقدون اجتماعا مع الطاقم التقني للريال بقيادة المدرب زيدان لمعرفة موقفه، وذلك قبل مناقشة العروض التي توصلوا بها، أبرزها عرض فريق انتر ميلان الايطالي.