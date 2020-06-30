فيديو: عبد الله آيت شريف
عبر عدد من أفراد الجالية المغربية، المقيمة في إيطاليا، والذين أصبحوا عالقين في المملكة، عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطلبهم بترحيلهم إلى بلاد إقامتهم، منذ فرضت حالة الطوارئ الصحية، وأغلقت الحدود، في شهر مارس الماضي.
ونظم العشرات من مغاربة إيطاليا، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في شارع محمد الخامس في الرباط، قبالة مبنى البرلمان، طالبوا فيها بتدخل ملكي لجمع شملهم مع أبنائهم، وأسرهم في بلاد المهجر، بعدما فرقت الأزمة الصحية بينهم لمدة تجاوزت 3 أشهر.
وأكد أحد المحتجين أن المشكلة تخص 8 آلاف مهاجر مغربي، لم تقدم لهم الحكومة أي حل لمغادرة البلاد، على الرغم من أنهم لا يطلبون مساعدة مالية، بل فقط السماح لهم بالسفر للالتحاق بعائلاتهم.
واشتكى المحتجون مما أسموه بـ”الحكرة” في التعامل مع ملفهم، بخلاف الحلول، التي تم إيجادها للجالية المغربية المقيمة في فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، التي تم ترحيلها، حسب قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر “عالقون في المملكة”.. مغاربة إيطاليا يشتكون “الحكرة” في الرباط ويستغيثون بالملك: بغينا نمشيو عند وليداتنا- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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