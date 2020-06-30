يوتوب انتصر لها.. “بنت ستاتي” تتسبب في حذف أغنية مشتركة “سديم” رغدة

اختفت أغنية “جيش رغدة” للمدونة الأردنية، التي اشتهرت في برنامج صناع المحتوى العرب “سديم”، من قناتها في يوتوب، بعد اتهامها من طرف مغنية الراب الشابة، إلهام “بنت الستاتي” بسرقة موسيقى إحدى أغانيها.

وبلّغت إلهام، التي تلقب نفسها بـ”إيلي”، إدارة موقع يوتوب بسرقة موسيقى أغنيتها “سمنتاكي”، واستخدامها في أغنية رغدة، التي حققت نجاحا كبيرا، وهو الأمر الذي أدى إلى حجبها، نهاية الأسبوع الماضي.

وأصدرت المدونة الشهيرة في الوطن العربي، رغدة، قبل أزيد من أسبوع، أغنية راب، تفتخر فيها بنفسها، وجمهورها، بعنوان “جيش رغدة”، متطابقة موسيقاها مع موسيقى أغنية “سمنتاكي”، علما أن “إلي” أصدرت أغنيتها، قبل 3 أشهر.

وحاول جمهور رغدة، الذي لا يعرف قصة اتهام بنت الستاتي لنجمتهم المفضلة بالسرقة، (حاول) الاستفسار عن سبب اختفاء أغنيتها، التي حصدت 7 ملايين مشاهدة في ظرف وجيز، لتخبرهم أنها ستعود، بعد مدة قصيرة.