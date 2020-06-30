امتحانات الباكلوريا.. استدعاء المترشحين الأحرار متوفر على موقع إلكتروني -تفاصيل

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية)، اليوم الاثنين، بأن المترشحين والمترشحات الأحرار لامتحانات البكالوريا دورة 2020، الذين لم يتوصلوا بعد باستدعاءاتهم الشخصية، بإمكانهم الحصول عليها.
ودعت الوزارة في بلاغ لها هؤلاء إلى تحميل استدعاءاتهم عبر بوابة ترشيح الأحرار:
http://candidaturebac.men.gov.ma
ولاسترجاع القن السري للولوج إلى البوابة في حالة نسيانه، يتابع البلاغ، يتعين إدخال الاسم والنسب بالفرنسية ورقم البطاقة الوطنية للتعريف وكذا تاريخ الازدياد في الخانات المخصصة لذلك، معتبرا أنه يلزم طبع هذا الاستدعاء للإدلاء به عند ولوج مركز الامتحان وكذا عند المراقبة بقاعة الامتحان.
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