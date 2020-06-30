عون: تنقيب إسرائيل عن النفط على حدودنا خطير و"سيزيد الأوضاع تعقيدا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم الإثنين، إن تنقيب إسرائيل عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها مع بلاده؛ "مسألة في غاية الخطورة وستزيد الأوضاع تعقيدا"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وأكد عون أن لبنان لن يسمح بالتعدي على مياهه الإقليمية المعترف بها دوليا، "لا سيما المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوبه حيث بلوكات النفط والغاز وخصوصا البلوك رقم 9 الذي سيبدأ التنقيب فيه خلال أشهر".
وجاءت تصريحات عون، خلال استقباله بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، البطريرك يوسف العبسي، على رأس وفد من مطارنة الطائفة.
ويقدر إجمالي حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من النفط، عند 865 مليون برميل، ومن الغاز عند 96 تريليون قدم مكعبة؛ بينما ستبدأ شركة "توتال" الفرنسية خلال 2020 عمليات حفر في "البلوك 9".
وفي 2018، وقعت الحكومة اللبنانية للمرة الأولى عقودا مع 3 شركات دولية هي "توتال" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في هاتين الرقعتين.
ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في كانون الثاني/ يناير 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.
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