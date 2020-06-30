شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في بكين.
وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض وتأكدت إصابتها بمرض (كوفيد-19) بعد أن بلغ عدد الإصابات دون أعراض ستا في اليوم السابق.
وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.