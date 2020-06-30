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الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا 

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 19 إصابة جديدة بفيروس   والان نبدء بالتفاصيل

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 29 يونيو، فيما لم تسجل أي وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة في بيان أن سبع إصابات من بين الحالات الجديدة كانت في بكين.

وأعلن البر الرئيسي الصيني عن أربع حالات دون أعراض وتأكدت إصابتها بمرض (كوفيد-19) بعد أن بلغ عدد الإصابات دون أعراض ستا في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن العدد الإجمالي لعدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البر الرئيسي بلغ 83531 حتى أمس الثلاثاء.

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