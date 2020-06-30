الأعلى للجامعات: نظم رقابة بالمدن الجامعية لرصد أى تجاوزات لقواعد التباعد الاجتماعى

وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، إلى أنه سيتم توفير وجبات جافة للطلاب للحد من الاختلاط والحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعى، مؤكدا أنه سيكون هناك نُظم للرقابة داخل المُدن الجامعية لرصد أى تجاوز لقواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب والتصدى لها، بالإضافة إلى التعقيم المستمر لدورات المياه والحمامات، وتعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد إجراء الامتحان، لافتا إلى أنه سيتم جمع أوراق الإجابات من الطلاب فى أكياس بلاستيكية ولن يتم فتحها إلا بعد مرور 48 ساعة من تجميع الأوراق.

وفيما يتعلق بالطلاب الوافدين فقد أشار لطيف إلى أنه سيتم اعتبار الطالب الذى لن يتمكن من الحضور مُتخلفا لعُذر مقبول ويحتفظ بدرجاته كاملة، كما لفت إلى أنه سيتم تأجيل اختبارات المواد التكميلية، وتأجيل امتحانات الدراسات العليا للوافدين وإجراء الامتحانات فى وقت لاحقعلى ألا يتم احتساب فترة التأجيل.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمناقشة خطة وزارة التعليم العالى الخاصة بامتحانات نهاية العام الجامعي 2019/2020 وخطتها الدراسية للعام الجامعي 2020/2021.