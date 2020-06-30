شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ضوابط تحكم عملية وموعد انتخاب رئيس ووكيلى مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت المادة الرابعة من مواد الإصدار بمشروع قانون مجلس الشيوخ الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، إجراءات وضوابط وموعد انتخاب رئيس ووكيلى مجلس الشيوخ، وذلك كالتالى:

1 - ينتخب مجلس شيوخ من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل الفصل التشريعى.

2 - يكون انتخاب الرئيس والوكيلين بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت.

3 - يرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.

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4 - تقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

5 - تكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم الوكيلين.

6 - يعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.