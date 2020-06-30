شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم ببيان عاجل لإعادة التجديد لـ36 ألف معلم لسد العجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الورزاء، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمالية، بشأن تجديد التعاقد مع الـ 36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة انتهت فى 30 مايو 2019، وجميعهم اجتازوا الاختبارات اللازمة و استوفوا الإجراءات وتم التعاقد معهم بالفعل، واكتسبوا مزيدا من الخبرات مقابل عملهم ولو لمدة بسيطة، مما يعنى أنهم مؤهلين أكثر من غيرهم لهذا الدور، بالإضافة إلى أنهم اجتازوا كافة الاختبارات اللازمة لذلك.

وأوضح الصافى، أن هناك العديد من الشكاوى التى وردت إليه من هؤلاء المعلمين بشأن التجيد، لافتا إلى أهمية التجديد لحل مشكلة العجز فى المعلمين وفى نفس الوقت لحل أزمة شريحة كبيرة من المعلمين المؤهلين للقيام بهذا الدور، والذين سيكونون إضافة للمنظومة التعلميية، متسائلا، هل سيتم طرح مسابقة جديدة لسد العجز، وما هي الاشتراطات حينذاك، ولماذا لم يتم التجديد لهؤلاء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة ترتكز على عدة عوامل حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، ومن أبرز وأهم عوامل النجاح فى المنظومة الجديدة المعلم، والقضاء على أزمة التكدس فى الفصول و عجز المعملين، مما يتطلب ان يكون هناك تضافر للجهود، ووضع خطة عاجلة قبل بدء العام الدراسى الجديد لحل أزمة العجز وكل ما يخص المنظومة التعليمية على وجه السرعة.

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ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

ويقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة.

وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال. ولا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.