شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروعات المستهدفة للجهاز المركزى للتعمير فى خطة التنمية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى قطاع التعمير والمجتمعات العمرانية، باهتماما كبيرا فى خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020 /2021، حيث تم رصد مزيد من الاعتمادات المالية خلال العام المالى الجديد للانتهاء من المشروعات العالقة وتحسين منظومة الطرق الداخلية ومستهدفات قطاع التنمية العمرانية خلال عام 2021/20، وفيما يلى نذكر توزيع الاستثمارات حسب جهات الإسناد، ونذكر منها قطاع التعمير والمجتمعات العمرانية.

الجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التنفيذية التابعة له، وهو المسؤول عن تنفيذ سياسة الدولة:

فى مجال البناء والتعمير وإنشاء شبكة متكاملة من البنية الأساسية، إنشاء الطرق التنموية "طرق داخلية بالمحافظات وطرق رئيسية ومحاور وتحويلات مرافق – خدمات – وحدات سكنية –كهرباء" قرى الظهيرالصحراوي، وإقامة مجتمعات تنموية في المناطق النائية.

تم تخصيص استثمارات قدرها 6.1 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات القومية في المقام الأول ثم الـمشروعات الـ متوقع نهوها، وتليها مشروعات الاستكمال، وأخيرا المشروعات الجديدة.

وتتمثل أهم مشروعات الجهاز في الآتي:

• تمويل مشروع رفع كفاءة الطرق الحيوية، بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه.

• تمويل مشروع إنشاء ورصف طرق حيوية وإنشاء ميادين وكبارى في جميع محافظات الجمهورية لتوفير السيولة الـمرورية، بتكلفة قدرها 150 مليون جنيه.

• تمويل مشروع التنمية المتكاملة لأهالي المناطق النائية، بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه.

• تمويل مشروع إنشاء 400 قرية كظهيرصحراوى، بتكلفة قدرها 42.8 مليون جنيه.

Advertisements

الأجهزة التابعة للجهاز المركزي للتعمير.

مشروعات جهاز تعمير القاهرة الكبرى

مشروع محور روض الفرج لتخفيف الكثافة المرورية بمنطقة المهندسين وكوبرى 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو والقوس الشمالى من الطريق الدائرى، بتكلفة 158 مليون جنيه.

• مشروع محور الـملك سلمان لتقليل الكثافة المرورية في المحاور الرئيسية والطرق الفرعية وربط الطرق الرئيسية بالمحافظات حول القاهرة الكبرى.

• مشروع تطوير محور الأوتوستراد لتطوير محور الأوتوستراد بطول 5 كم بدءاً من كوبري الملك خالد في اتجاه شارع صلاح سالم وحتى تقاطع الأتوستراد في شارع المخيم الدائم كمرحلة أولى بتكلفة 205 ملايين جنيه.

• مشروع محور صفط اللبن (المرحلة الثانية) لعمل الختاميات ونهو الـمشروع، بتكلفة 10 ملايين جنيه.

محور الفنجري، بتكلفة 100 مليون جنيه.

• مشروع تطوير شمال الجيزة (بأرض مطار إمبابة)، بتكلفة 21 مليون جنيه.