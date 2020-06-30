شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الدفاع والأمن القومى: مصر تواصل نجاحها فى معالجة الملفات الخارجية الشائكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد اسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، إن النجاح الذى تحققه القيادة المصرية فى الملفات الخارجية الشائكة دليل لا يقبل الشك على أن مصر حباها الله بقيادة حكيمة وحكومة واعية، تدقق فى كل خطوة تخطوها، وتعمل حسابا لكل تصرف تقوم به، ولذلك كان العلاج لكافة الأزمات والملفات الشائكة على المستوى الخارجى مضرب الأمثال فى البراعة والحنكة.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أن قدر مصر أن تكون كبيرة وهامة، ولها وزنها على المستوى الإقليمى والدولى، وهو الأمر الذى يوغر دائما صدور الحاقدين والغيورين من أمثال أردوغان والنظام القطرى فيدبرون المؤامرات والمكائد لمحاولة النيل منها ومن استقرارها، سواء بمشكلة سد النهضة، أو بالتدخل السافر الفاضح فى ليبيا، ولكن القيادة الحكيمة استطاعت التعامل مع كل ملف على حده بكل حكمة وذكاء.

وقال إن ما أنجزته مصر فى الملفات الخارجية يعد نجاحا منقطع النظير، حيث نجحت مصر فى مسعاها، مضيفا أن البيان الذى أصدره الاتحاد الأفريقي وتكفل فيه بالعمل على حل مشكلة سد النهضة يعتبر نجاحا كبيرا للغاية لمصر.

Advertisements