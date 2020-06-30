شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات: فرز أبحاث سنوات النقل وإجراءات ضد الأبحاث المُعدة مُسبقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد الدكتور محمد لُطيِف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات بدأت فى فرز الأبحاث المُقدمة من طلاب سنوات النقل، لافتا إلى أن الجامعات تعمل على رصد الأبحاث المُعدة مُسبقا والتى يتم تداولها فى المكتبات ومواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أنه سيكون هناك إجراء ضد الطلاب الذين استعانوا بتلك الأبحاث المُعدة مُسبقا، كما أكد أنه سيتم مراعاة عدم اعتياد الطلاب على نظام الأبحاث عند الفحص، قائلا: "لكن الفحص يتم بكشل جيد وسيتم اتخاذ إجراء ذد الطلاب الذين استعانوا بأبحاث غير شرعية".

وفيما يتعلق بامتحانات السنوات النهائية للجامعات فقد أكد الدكتور محمد لُطيِف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أنها ستبدأ فى الجامعات بدءً من 1 يوليه القادم، وذلك على حسب استعداد كل جامعة وكلية لإجراء عملية الامتحانات، مؤكدا على التزام الجامعات بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية كل المشاركين فى عملية الامتحانات من خطر الإصابة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمناقشة خطة وزارة التعليم العالى الخاصة بامتحانات نهاية العام الجامعي 2019/2020 وخطتها الدراسية للعام الجامعي 2020/2021.

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وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، كشف فى تصريحات سابقة بوجود نظام إلكترونى يستطيع العمل على دراسة نسبة الاقتباس والتكرار في كل الرسائل، متابعا نحن مدربين على هذا النوع من أنواع التقييم على مستوى الجامعات والكليات بشكل كبير، وأتمنى أن إعداد الطلاب للرسائل البحثية تكون من مجهود الطالب، مؤكدا على التعامل بمنتهى الحزم مع أي نوع من أنواع الاقتباس أو النقل سواء بالنسبة لجموع الطلاب أو من سيساعدهم وسنطبق القانون في هذا المجال بشكل جيد.

وكان المجلس الأعلى للجامعات فى جلسة سابقة له، حسم مصير الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2019/2020، في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ المجلس جلسته باستعراض قرارات رئيس مجلس الوزراء، أرقام 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد أى تجمعات كبيرة للمواطنين، و717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات و768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والقرار رقم 852 لسنه 2020.

وناقش المجلس كافة البدائل المتاحة لاستمرار العملية التعليمية، بما يحقق المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج، في ضوء اختلاف طبيعة ونظام الدراسة وأسلوب إجراء الامتحانات في الكليات المختلفة، مع التقيد بما اتخذته الدولة من تدابير للحد من انتشار الفيروس.

وقرر المجلس استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020، لكل الفرق الدراسية. وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات او النقاط المعتمدة، تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.