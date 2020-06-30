شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تنمية الموارد المائية: إضافة 10 مليارات متر مكعب من المياه العذبة فى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "تنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدام"، أحد المرتكزات الاستراتيجية لخطة التنمية المستدامة لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي الجديد 2020/ 2021، وفي مقدمتها توفير المياه المطلوبة لكافة الاستخدامات من خلال آليات زيادة الموارد المائية والإدارة الكفء للطلب عليها، والعمل على حماية وتطوير السواحل والتكيف مع المتغيرات المائية ومواجهة التلوث وتطوير شبكات الصرف.

كما ترتكز استراتيجية تنمية الموارد المائية علي وضع آليات محددة لاستكمال وإعادة تأهيل البنية القومية لمنظومة المياه (نهر النيل، الترع، المصارف، محطات الري والصرف، جميع المنشآت المقامة على المجارى المائية) والتوسع في برامج تنمية المياه الجوفية والحفاظ عليها.

وفي هذا الصدد، نرصد محاور استراتيجية "تنمية الموارد المائية وترشيد الاستخدام"، في الآتي :

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1- تنمية الموارد المائية تدريجيا في إطار هدف إضافة 10 مليارات متر مكعب من موارد المياه العذبة إلى الميزان المائي بحلول 2030.

2- تحسين نوعية المياه في جميع الترع والمصارف الرئيسية والفرعية قياساً بمؤشر جودة المياه بحلول 2030.

3- ترشيد استخدامات المياه من خلال إتاحة ما لا يقل عن 70% من إجمالي الموارد المائية للقطاع الزراعي وزيادة معدل نمو الإنتاج الزراعي بنسبة لا تقل عن 3% سنوياً.

4- تهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة لمنظومة المياه.