شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 773 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 4 رحلات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 4 رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 773 من المصريين العالقين، بالمملكة العربية السعودية، وعمان، وتركيا، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة لشركة مصر للطيران قادمة من مدينة جدة علي متنها 215، كما استقبل المطار رحلة الخطوط السعودية قادمة من الرياض أقلت علي متنها 210 راكبا من المصريين، واستقبل المطار رحلة خطوط العمانية القادمة من مسقط وعلي متنها 174 راكبا، ورحلة خطوط النيل للطيران القادمة من إسطنبول وعلي متنها 174 راكبا من المصريين.
ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.
جدير بالذكر أن وزير الطيران المدني الطيار محمد منار أعلن استئناف حركة الطيران بجميع المطارات المصرية اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك وفقا لضوابط وإجراءات وقائية واحترازية محددة تنفذها الدولة المصرية بالمطارات المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار القاهرة يستقبل 773 من المصريين العالقين بعدة دول على متن 4 رحلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.