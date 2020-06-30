شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحل أزمة الكثافة الطلابية قبل العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب طارق متولى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم بمجلس النواب، بشأن الكثافة الطلابية فى المدارس، وحل الأزمة وسرعة بت المحافظين فى طلبات قبول فوق الكثافة وفقا لما منحهم القانون من سلطة فى الموافقة على طلبات قبول فوق الكثافة الطلابية فى المدارس وفقا لما هو متفق عليه فى القانون، مؤكدا أن الكثافة الطلابية من أبرز المعوقات التى تعرقل المنظومة التعليمية الجديدة، وتتطلب تضافر الجهود للقضاء على هذه الازمة، حتى لا تكون سببا فى عرقلة المنظومة الجديدة.

وطالب عضو مجلس النواب، أن يتم سرعة البت فى قرار إعادة بناء المدارس التى صدر لها قرارات إزالة ولم يتم إعادة بنائها مرة أخرى، بالإضافة لبناء مجموعة من الفصول فى مختلف المدارس بالمحافظات التى تشهد كثافات عالية، على أن يكون هناك حصرا دقيقا لمختلف المحافظات ونسبة الكثافة الطلابية بها، ومن ثم يتم مراعاة ذلك فى الموازنة العامة الجديدة، على أن يتم توفير اعتماد مالي لبناء المدارس أو عدد من الفصول لحل هذه الازمة بشكل عاجل.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن أزمة كورونا أكدت ضرورة التحول الرقمى، والتعليم عن بعد، وهذا يتطلب بنية تحتية مؤهلة، ولكن لابد من هذه الخطوة، بالإضافة لأهمية البحث العلمى، حيث يقف العالم عاجز أمام فيروس لا يرى بالعين المجردة، ولهذا لابد من توجيه مزيد من الاعتمادات لمنظومة التعليم والبحث العلمى.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها.