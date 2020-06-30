شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "الحرملك" قصر رئاسى تحول إلى فندق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع رئاسة الجمهورية صورا نادرة ومعلومات مهامة عن قصر "الحرملك " الذى يعد جزءا مهما من سرايا المنتزه وكان مقرا صيفيا للأسرة المالكة في مصر.

والحرملك هو جزء من سرايا المنتزه التى تنقسم إلى السلاملك والحرملك، ويرجع اكتشاف منطقة المنتزه إلى عهد الخديوى "عباس حلمي الثانى" عام ١٨٩٢، حيث اشتمل الموقع علي تبتين بني على إحداهما قصر السلاملك في عهد الخديوي "عباس حلمي الثانى" ليكون مقرًّا صيفيًّا للأسرة المالكة، ثم عُرِفَت المنطقة كلها باسم المنتزه، وحاليا مستغل كفندق.

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وفى عام ١٩٢٥ قام الملك "فؤاد الأول" ببناء قصر الحرملك على التبة الأخرى ليكون آخر القصور الملكية التى شُيِّدت في تاريخ الأسرة العلوية، وصُمِّم على الطراز الإيطالى.

وكان المهندس الإيطالي "فيروتشي" هو من وضع تصميم قصر الحرملك، وقد استغرق بناؤه من عام ١٩٢٥ حتى ١٩٢٩ ، ويغلب على تصميم القصر الطابع البيزنطي. وتبلغ المساحة الكلية للقصر ٤٦٤٨١,٦ مترًا مربعًا، وتبلغ مساحة الحدائق ٤٣٦٨٠.١ مترًا مربعًا.