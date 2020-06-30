شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين على نظام التعلم عن بُعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل وتدريب المعلمين على نظام التعليم عن بُعد.

ولفتت عطوة، في اقتراحها، إلى أن وزارة التربية والتعليم لجأت إلى إتباع بعض وسائل التواصل مع الطلاب بعد ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد بنظام التعليم عن بُعد، بعد قرار وقف الدراسة وإلغاء الامتحانات والتعامل مع الطالب أونلاين، قائلة: الا أن نجاح هذه الفكرة ونحن نؤيدها تفتقد بعض المقومات، حيث أن وزارة التربية والتعليم طبقت نظام التعليم عن بُعد مفتقدة إلى وضع الأسس اللازمة التي تمكن المعلمين من التعامل مع الطلاب بهذا النظام، مما جعل هناك صعوبة كبيرة في تقبل هذا الوضع والتعامل معه على الطالب والمعلم.

وأكدت أن عدد المعلمين في المدارس يبلغ 1018773 منهم 409913 معلم ذكر، مقابل 608860 معلمة، طبقا لآخر مؤشر إحصاء تم إعداده من قبل قطاع التكنولوجيا فى الوزارة، للعام الدراسي 2019-2020.

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ولفتت إلى أن التعليم عن بُعد أصبح نظام فرضته الظروف العامة للدولة، ولا بد من التعامل معه ووضع استراتيجيات لتوطيده داخل المجتمع كنظام أساسي تتعامل به جميع دول العالم، ولا بد من الاقتداء به لا سيما مع اتجاه العديد من الدول ومن بينهم مصر إلى استخدام التكنولوجيا في جميع المجالات.

وأردفت أن التعلم عن بُعد يساهم في توفير المادة العلمية للطلاب طوال الوقت ويسمح بالتواصل بين المعلمين والطلاب طوال الوقت، فلم يعد التواصل بينهم يقتصر على ساعات اليوم الدراسي، وكذلك تقليل القلق والتوتر الذي قد يتعرض له الدارسون في مواقف التعلم التقليدية، ويمنحهم حالة من الهدوء تساعد على التركيز.

واقترحت أن يكون دور الأكاديمية تعليم وتأهيل المعلم لكيفية التعامل بهذا النظام وأشكال التواصل مع الطلاب، وكيفية توصيل المعلومات واستمرار إعطاء فرصة التعليم للطالب بالصورة المنتظمة والجيدة، من خلال تدريبه على يد خبراء ومتخصصين في مجال التعلم عن بُعد، على أن تلزم وزارة التربية والتعليم المعلم الحصول على شهادة باجتياز دورة تدريبية وكورس شامل في هذه الأكاديمية كشرط أساسي من شروط السماح له بالتدريس.