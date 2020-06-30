شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة شراء الملك فاروق لقصر الطاهرة بـ40 ألف جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع رئاسة الجمهورية، صورا نادرة لقصر الطاهرة، كما وثق قصة إنشاءه وتحويله إلى قصر رئاسى، حيث أشار إلى أن الملك فاروق اشتراه من محمد طاهر باشا بمبلغ 40 ألف جنيه فقط لا غير.

وأشار الموقع إلى أنه يرجع تاريخ إنشاء القصر إلى عصر الخديوى "إسماعيل"، وقد أنشأه وأهداه إلى ابنته "أمينة هانم"، ومنها انتقلت ملكيته إلى ابنها "محمد طاهر باشا"، ومن اسم "طاهر باشا" جاءت تسمية القصر بقصر الطاهرة.





تم تحويل القصر من فيلا صغيرة إلى قصر على الطراز الإيطالي، وقد أشرف على التعديل المهندس الإيطالى الشهير "أنطونيو لاشيك".

وقد اشتراه الملك "فاروق الأول" بمبلغ 40000 جنيه من "محمد طاهر باشا"، وأهداه إلى زوجته الأولى الملكة "فريدة" عام 1939.