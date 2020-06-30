شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية المصريين الأحرار: مصر تمضى نحو مستقبل يضعها فى مصاف الدول المتقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مصر نجحت خلال الست سنوات الماضية فى إعادة بناء دولة جديدة وإقامة العديد من المشروعات العملاقة، ويحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي إصراره على بناء مصر الجديدة بسواعد أبنائها.

وقال أبو العلا فى بيان له اليوم، إن افتتاح مطارى العاصمة الجديدة وسفنكس نقلة حضارية جديدة فى ظل مشروعات عملاقة للطرق والكبارى والمنشآت، وهو ما يبلور الجهد الذى بذلته الدولة فى السنوات الأخيرة.

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وأضاف أبو العلا، أن مصر بهذا الأسلوب المتطور تمضى نحو مستقبل مشرق بفضل رجال يبذلون كل نفيس وغالى ويسابقون الزمن لإنشاء المزيد من المشروعات العملاقة التى تنقل مصر لمصاف الدول المتقدمة.