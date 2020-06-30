تركيا تعتزم مواصلة التنقيب عن النفط في ليبيا

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأحد، إن بلاده تخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بشأن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز.

وشدد دونماز، في تعليقه على ما وصفه بالتعاون القائم بين أنقرة وطرابلس في مجال الطاقة، على أن النفط والموارد الطبيعية التي تتمتع بها ليبيا، يجب أن تستخدم أولا في تنمية البلاد وتحقيق الرخاء لشعبها.

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وأشار إلى أن تركيا ستواصل أنشطة التنقيب عن النفط في ليبيا، وتخطط للتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط في الأعمال التي ستجري بهذا البلد، وهو ما كان قائما في السابق.

وأكد دونماز أن تركيا تخطط لعقد شراكات مع الجانب الليبي في الحقول الموجودة بالبلاد وفق مبدأ “رابح ـ رابح”، لافتا إلى أن الطرف الآخر أبدى موقفا إيجابيا حول هذا الموضوع.