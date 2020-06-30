كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر التهم 3 آلاف سيارة.. حريق ضخم في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف التلفزيون الكويتي، قبل قليل، عن اندلاع حريق ضخم في ميناء عبدالله، أضر بأكثر من ثلاث آلاف سيارة جديدة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأخشاب والبضائع المتنوعة.

ونقل التلفزيون الكويتي، عن مدير عام إدارة الإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، قوله إن الحريق اندلع قسيمة مخازن في منطقة ميناء عبدالله، لافتا إلى أنه تم الدفع بـ9 مراكز إطفاء.

وشدد على أنه لا إصابات بشرية حتى الآن، ولكن هناك خسائر مادية كبيرة.