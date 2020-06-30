شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: 41 ألف إصابة جديدة و885 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 41,075 إصابة مؤكدة و 885 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,545,250 إصابة حتى تاريخ أمس، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 126,369 حالة وفاة.

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