شكرا لقرائتكم خبر عن مدريد.. عاملون في الصحة يتظاهرون بـ«الكمامات» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع العاملون في مجال الصحة وهم يضعون كمامات في ميدان بويرتا ديل سول بوسط مدريد أمس الاثنين، مطالبين بشروط أفضل للعمل في نظام استنزفته واحدة من أسوأ موجات تفشي فيروس كورونا في العالم.

وفي تجمع دعت إليه مجموعة تمثل عشرة آلاف عامل صحي متعاقد في العاصمة الإسبانية، لوح العاملون بلافتات كتب عليها "من سيعتني بالأشخاص الذين يرعونك؟"

وقال إيفان ثانون، الذي يعمل في وحدة الطوارئ بمستشفى جريجوريو مارانون بمدريد، إنهم يريدون تقديرا اجتماعيا وماليا لعملهم.

وأضاف: "منذ أن بدأ الوباء، وقعت ثلاثة عقود مختلفة في أقل من شهرين. خوفي الأكبر هو مستقبلي الذي يشبه مستقبل الكثير من الناس".