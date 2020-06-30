شكرا لقرائتكم خبر عن «مادورو» يطرد سفير الاتحاد الأوروبي في كاراكاس والان نبدء بالتفاصيل
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يتعين على رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في كاراكاس مغادرة فنزويلا خلال 72 ساعة، وذلك بسبب فرض التكتل عقوبات جديدة على بلاده.
وفي وقت سابق أمس، أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا فنزويليا على قائمة العقوبات، متهما إياهم بـ "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في فنزويلا.
وأشار بيان للمجلس إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول والحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العقوبات تطال شخصيات معينة ولا تؤثر على سكان فنزويلا بشكل عام.
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