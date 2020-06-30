الصحة العالمية: وباء «كوفيد - 19» أبعد ما يكون من نهايته

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، من أن وباء «كوفيد - 19» أبعد ما يكون من نهايته، داعية العالم إلى التصرف بدءاً من الآن دون انتظار لقاح، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: «غداً، سيكون قد مر ستة أشهر منذ تلقت منظمة الصحة العالمية التقارير الأولى بشأن مجموعة إصابات بالتهاب رئوي مجهول السبب في الصين (...) نريد جميعاً أن ينتهي ذلك... لكن الواقع الصعب هو أن الأمر أبعد ما يكون من نهايته». وأضاف: «رغم تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة».
وتجاوز العالم، الذي يواجه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي وباء «كوفيد - 19»، عتبتين رمزيتين أمس الأحد، بأكثر من نصف مليون حالة وفاة وعشرة ملايين إصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
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