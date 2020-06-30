أكد مندوب ألمانيا في جلسة مجلس الأمن على أهمية إزالة كافة الخلافات مشددا على استمرار بلاده فى الدعم الفنى لمفاوضات سد النهضة، وذلك خلال كلمته بجلسة المجلس لبحث قضية سد النهضة الإثيوبى،موجها الشكر للولايات المتحدة على استضافة مفاوضات سابقة.
وخلال كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول سد النهضة قال: نحن ملتزمون بالاستمرار في حل كافة المشكلات الفنية المتبقية ونأمل أن يثمر التفاوض عن النتائج الإيجابية المرجوة، التي ترضي جميع الأطراف.
من جانبه قال وزير الخارجية سامح شكرى ، إن مصر أحضرت القضية لمجلس الأمن حتي تتجنب توترات أكثر، وكى لا تكون هناك تحركات أحادية تقوض السلام، ولنحمى حقوق دول المصب.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا أمام مجلس الأمن: مستمرون فى الدعم الفنى لمفاوضات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.