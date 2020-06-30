ألمانيا أمام مجلس الأمن: مستمرون فى الدعم الفنى لمفاوضات سد النهضة

أكد مندوب ألمانيا في جلسة مجلس الأمن على أهمية إزالة كافة الخلافات مشددا على استمرار بلاده فى الدعم الفنى لمفاوضات سد النهضة، وذلك خلال كلمته بجلسة المجلس لبحث قضية سد النهضة الإثيوبى،موجها الشكر للولايات المتحدة على استضافة مفاوضات سابقة.

وخلال كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول سد النهضة قال: نحن ملتزمون بالاستمرار في حل كافة المشكلات الفنية المتبقية ونأمل أن يثمر التفاوض عن النتائج الإيجابية المرجوة، التي ترضي جميع الأطراف.

من جانبه قال وزير الخارجية سامح شكرى ، إن مصر أحضرت القضية لمجلس الأمن حتي تتجنب توترات أكثر، وكى لا تكون هناك تحركات أحادية تقوض السلام، ولنحمى حقوق دول المصب.