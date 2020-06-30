الإجمالي 7 حالات.. اكتشاف إصابتين جديدتين بـ"كورونا" في نادي طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:
كشفت نتائج تحاليل المسحة الثانية، التي أجريت أول أمس الأحد، للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا وأعضاء الجهاز الفني، عن إيجابية حالتين جديدتين أحدهما للاعب والأخرى لأحد أفراد الجهاز الفني، ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية في الفريق إلى 7 حالات.
وتوجهت لجنة طبية من اتحاد كرة القدم، الثلاثاء الماضي لنادي طنطا لإجراء المسحة الأولى للاعبي الفريق والجهاز الفني، للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، وتبين عقب ظهور النتائج إيجابية 5 حالات من بينهم 3 لاعبين و2 من الجهاز الفني، وتقرر عزلهم لمدة 14 يومًا لحين تماثلهم للشفاء.
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