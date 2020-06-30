محمد اسماعيل - القاهرة - دكار - أ ش أ: أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال رفع حالة الطوارئ وحظر التجوال في جميع أنحاء السنغال ابتداء من مساء غد الثلاثاء.

وأكد الرئيس السنغالي - في كلمة موجهة إلى الشعب السنغالي في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، بثتها وسائل الإعلام السنغالية - أن قرار رفع حالة الطوارئ السارية منذ مارس الماضي جاء من أجل الحاجة لاستئناف الأنشطة الإنتاجية.

وأعلن الرئيس السنغالي عن عودة ساعات الدوام العادية ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة مساءً، بدل التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساءً.

وقال صال إن إغلاق الأسواق العامة يوما واحدا في الأسبوع للتنظيف لا يزال ساريا، وأن أماكن الأنشطة الترفيهية ستظل مغلقة بسبب سهولة انتشار فيروس كورونا فيها.

وأشار إلى إعادة فتح الحدود الجوية ابتداء من الخامس عشر يوليو القادم، غير أن الحدود الحدود البرية والبحرية ستظل مغلقة .​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس السنغالي يلغي حالة الطوارئ وحظر التجوال في جميع أنحاء البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.