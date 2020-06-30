محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:
أصدرت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بيانًا كشفت فيه تفاصيل تعامل أجهزة المحافظة مع الحريق الهائل الذي اندلع بمستشفى أجيال الخاص للولادة بمنطقة رشدي، دون حدوث إصابات.
ووفقًا للبيان، تلقت غرفة عمليات بمحافظة الإسكندرية إخطار يفيد اندلاع حريق بالطابق الأول "حضّانة الأطفال المبتسرين" في مستشفى أجيال للولادة بشارع الفريد ليان برشدي.
ووجه المحافظ اللواء محمد الشريف جميع الجهات المعنية بالتحرك للتعامل مع الحادث، وجرى الدفع بعدد ٦ سيارات مطافي و٨ سيارات إسعاف.
وأشار البيان إلى أنه جرى الدفع بسيارة مجهزة كـ "حضّانة أطفال" حرصًا على سلامة الأطفال حديثي الولادة الموجودين بالطابق الذي اندلع به الحريق.
وأضاف البيان أنه جرى إخلاء المستشفى بشكل كامل، وإنقاذ ٤ أطفال من داخل الحضانات، وتوزيعهم على عدد من المستشفيات لتلقيهم الرعاية اللازمة.
حرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر 14 سيارة إسعاف وإطفاء.. كيف أنقذت أجهزة محافظة الإسكندرية أطفال مستشفى أجيال؟ (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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