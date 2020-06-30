بعد إخماد النيران.. آثار حريق مستشفى الولادة الخاص بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري: تصوير - حازم جودة:

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، على الحريق الذي اندلع بالطابق الأول "حضّانة الأطفال المبتسرين" بمستشفى أجيال للولادة، وذلك بسبب ماس كهربائي.

ورصدت عدسة "الخليج 365" آثار الحريق الذي جرت السيطرة عليه بواسطة 3 سيارات إطفاء، وتسبب في خسائر وتلفيات داخل المستشفى المشار إليه.

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أوضحت إدارة المستشفى، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الحريق لم يسفر عن حدوث أي إصابات بين المرضى أو الأطفال أو الطاقم الطبي والعاملين.

وأضاف البيان أنه جرى إنقاذ جميع حالات الأطفال حديثي الولادة من حضانة المبتسرين ونقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات أخرى لاستكمال الرعاية الصحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.​