السودان بالأمم المتحدة: موقفنا بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين

نقلت شبكة سكاي نيوز الأخبارية عن مندوب السودان في الأمم المتحدة قوله أن موقفنا بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين.

وقال أن لمصر الحق فى تدبير مواردها وفقا لمصالح شعبها، مشددا على ضرورة تلافى

إثيوبيا كل تأثير سلبى لسد النهضة على دول المصب.

Advertisements

وأوضح خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة الآن بخصوص سد النهضة، أن الرسالة التى وجهتها السودان لمجلس الأمن توضح

أن السودان تسير على الطريق الصحيح فى هذه الأزمة، نظرا لتأثر السودان بصورة أو بأخرى بهذه القضية.

ودعا مندوب السودان فى مجلس الأمن ، المجلس لتبنى وجهة نظر السودان فى أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن السودان منذ 2011 وهى تواصل عملها فى المفاوضات بصورة جيدة.