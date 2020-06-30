نقلت شبكة سكاي نيوز الأخبارية عن مندوب السودان في الأمم المتحدة قوله أن موقفنا بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين.
وقال أن لمصر الحق فى تدبير مواردها وفقا لمصالح شعبها، مشددا على ضرورة تلافىإثيوبيا كل تأثير سلبى لسد النهضة على دول المصب.
وأوضح خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة الآن بخصوص سد النهضة، أن الرسالة التى وجهتها السودان لمجلس الأمن توضحأن السودان تسير على الطريق الصحيح فى هذه الأزمة، نظرا لتأثر السودان بصورة أو بأخرى بهذه القضية.
ودعا مندوب السودان فى مجلس الأمن ، المجلس لتبنى وجهة نظر السودان فى أزمة سد النهضة، لافتا إلى أن السودان منذ 2011 وهى تواصل عملها فى المفاوضات بصورة جيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان بالأمم المتحدة: موقفنا بشأن سد النهضة يستند على مبدأ عدم الإضرار بالآخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.