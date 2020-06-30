اندلاع حريق ضخم في ميناء عبد الله بالكويت

اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الاثنين، في ميناء عبد الله، بمحافظة الأحمدي في الكويت، حسب ما نقلت شبكة سكاي نيوز الأخبارية.
وأضافت الموانئ الكويتية أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد النيران المستعرة.
وقال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء في الكويت، الفريق خالد المكراد،
وأكد أنه لم يسجل وقوع إصاباتبشرية، مشيرا إلى أن الأضرار المادية شملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ.
وذكر أن اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء، الذين يحاولون احتواء الحريق.
وأعرب عن أمله بألا تزيد سرعة الرياح حتى تتم السيطرة على الحريق خلال الساعات المقبلة.
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