اندلاع حريق ضخم في ميناء عبد الله بالكويت

اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الاثنين، في ميناء عبد الله، بمحافظة الأحمدي في الكويت، حسب ما نقلت شبكة سكاي نيوز الأخبارية.

وأضافت الموانئ الكويتية أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد النيران المستعرة.

وقال المدير العام للإدارة العامة للإطفاء في الكويت، الفريق خالد المكراد،

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في تصريح لتلفزيون الكويت إن تسعة مراكز إطفاء تتعامل حاليا مع حريق ضخم شب في قسيمة مخازن بمنطقة ميناء عبد الله تقدر مساحتها بـ125 ألف متر مربع.

وأكد أنه لم يسجل وقوع إصابات

بشرية، مشيرا إلى أن الأضرار المادية شملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ.

وذكر أن اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء، الذين يحاولون احتواء الحريق.

وأعرب عن أمله بألا تزيد سرعة الرياح حتى تتم السيطرة على الحريق خلال الساعات المقبلة.