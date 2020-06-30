أمريكا : نشجع إثيوبيا ومصر والسودان على الاستفادة من التقدم في المفاوضات

نقلت شبكة سكاي نيوز الأخبارية عن المندوبة الأميركية في مجلس الأمن اليوم الأثنين، قولها نشجع إثيوبيا ومصر والسودان على الاستفادة من التقدم في المفاوضات، وتقديم تنازلات بشأن سد النهضة.
وأضافت المندوبة الأمريكية، في جلسة مجلس الأمن التي عقدها لبحث ملف سد النهضة، بعد طلب مصر، اليوم الاثنين: "نؤكد التزامنا من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي حول أزمة سدالنهضة".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الاثنين، جلسة مفتوحة بشأن مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وذلك بعدما تقدمت الخارجية المصرية بطلب للمجلس التابع للأمم المتحدة، للتدخل في المفاوضات التي شهدت تعثرا خلال الأسابيع الماضية.
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