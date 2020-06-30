الاتحاد الأوروبي يدرج 11 مسؤولا فنزويليا على قائمة العقوبات

أدرج مجلس الاتحاد الأوروبي 11 مسؤولا فنزويليا على قائمة العقوبات، متهما إياهم بـ "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" في فنزويلا، وذلك حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأشار المجلس في بيان له، اليوم الاثنين، إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصولوالحظر على السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن العقوبات تطال شخصيات معينة ولا تؤثر على سكان فنزويلا بشكل عام.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه "سيواصل العمل على مساعدة التسوية
وبالتالي بلغ عدد المسؤولين الفنزويليين الذين طالتهم عقوبات الاتحاد الأوروبي 36 شخصا.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على فنزويلا منذ نوفمبر عام 2017، وهي تشمل حظرا على توريد الأسلحة وتجميد الأصول وقيودا أخرى على عدد من كبار المسؤولين الفنزويليين.
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