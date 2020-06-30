إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية في وفيات كورونا منذ مطلع مارس

أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجيل 6 وفيات جديدة، وهذه هي أدنى حصيلة يومية للوفيات في البلاد منذ 1 مارس الماضي، حين تم تسجيل 5 وفيات جراء الفيروس، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا فيإيطاليا، اليوم الاثنين 34744 حالة، حسب معطيات وزارة الصحة.
ويأتي ذلك بعد تسجيل 22 وفاة أمس الأحد.
بالإضافة إلى ذلك سجلت وزارة الصحة الإيطالية 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومالأخير، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 240 ألفا و436 إصابة.
ويشار إلى أن حصيلة إصابات الاثنين قريبة من أدنى حصيلة يومية للإصابات في الفترة الأخيرة، بلغت 122 إصابة يوم 23 يونيو الجاري، وهي قريبة من مستويات الإصابات التي تم تسجيلها في أواخر فبراير الماضي، حين بدأ انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.
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