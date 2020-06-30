فريق تابع للصحة العالمية إلى الصين للتحقيق في أصل “كورونا”

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة اليوم الإثنين، إن المنظمة سترسل فريقا إلى الصين الأسبوع المقبل؛ للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد.

وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية وقالت إنها ستنسحب منها، دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.

وقال الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، إنه ربما نشأ في مختبر، غير أنهما لم يقدما أدلة على هذا الزعم، الذي تنفيه بكين بشدة.

ومنذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وبدأ مسلسل تبادل الاتهامات حول انتشار الفيروس ومن السبب وراءه، وخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

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واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية مرارًا وتكرارًا الصين بأنها تخفى معلومات وحقائق عن الفيروس التاجى، بجانب أنها تعمدت نشر الفيروس على مستوى دول العالم.

ولم تكن الصين وحدها فى نظر الولايات المتحدة وراء انتشار الفيروس، فواشنطن اتهمت أيضًا منظمة الصحة العالمية بأنها تنحاز للصين على حساب واشنطن.

سبق أن اتهم ترامب منظمة الصحة العالمية بأنها “دمية في يد الصين”، التي انطلق منها الوباء في نهاية 2019، وقال إن الصين تتحكم فيها.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب تجميد تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، وهي المساهم الرئيسي للتبرعات فيها.

وترفض الصين اتهامات ترامب، ونفت مرارًا أي مسؤولية لها بشأن انتشار الفيروس.