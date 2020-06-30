كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمريكا.. مراكز مكافحة الأمراض تكشف عن إجمالي عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، مساء اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في الولايات المتحدة بلغ مليونين و545 ألفا و250 حالة.

وأوضحت المراكز الأمريكية أنها سجلت زيادة 41075 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع بـ885 حالة إلى 126369 وفاة، ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.