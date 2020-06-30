كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خبير اقتصادي: تركيا بصدد الإفلاس.. وأردوغان العدو الأول لبلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور أحمد سمير زكريا، الباحث والخبير الاقتصادي، عن أسباب تراجع وانهيار الاقتصاد التركي، موضحًا أن أحد أهم هذه الأسباب هو دعم رجب طيب أردوغان، للإرهاب في العديد من الدول.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفي، على شاشة "إكسترا نيوز"، إن الدولة التركية بصدد دخول مرحلة الإفلاس لأنها تواجه مشكلات كبيرة، مضيفًا أن أردوغان العدو الأول لتركيا اقتصاديًا، مضيفًا: " اقتصاد تركيا يواجه دمار شامل".

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن سياسة أردوغان الاقتصادية الفاشلة تسببت في تدمير وإفلاس آلاف الشركات، مشيرًا إلى أن هناك تقارير صندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم العالمية، تشير إلى أن تركيا تعتمد على نهب ثروات الدول التي تستعمرها كالعراق وسوريا ومحاولات دخول ليبيا، بجانب تسليح جماعات إرهابية وتصارع على مصادر طاقة خارج الحدود، وهذه هي سياسة الدولة التركية في عصر أردوغان.

Advertisements

وذكر أن التقارير تشير لارتفاع معدلات التضخم لوضع غير مسبوق وصل لـ 9.6%، مع انهيار الاحتياطي النقدي التركي من 56 مليار لـ 19 مليار دولار، وتراجع حجم الصادرات، كما يوجد أكثر من 2 مليون تركي يطلبون الإعانات.

وأشار إلى أن هناك خسائر كبيرة لدي شركات اقتصادية تركية، حيث أعلنت 115 ألف شركة الإفلاس، كما أن خسائر قطاع السياحة وصلت لـ 35 مليار دولار، والعملة الركية انهارت لـ 13%، بسب عدم اتباع سياسات واضحة.

هذا ولا زالت عملية إرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا مستمرة بسبب الخسائر البشرية الكبيرة في صفوفهم؛ جراء المعارك مع قوات الجيش الليبي على محاور متفرقة من الأراضي الليبية.

وتم تسجيل مقتل 17 مقاتلا خلال الأيام القليلة الماضية لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا 182 مقاتلا، ورصدت القيادة العامة للجيش الليبي حركة رحلتين جوّيتين بين مطار اسطنبول التركي ومطاري مدينة مصراتة ومعيتيقة بالعاصمة طرابلس رغم توقيف كافة الرحلات الجوية وتعليق الطيران بين البلدين.