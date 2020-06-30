الخارجية الأميركية: "لبوتين نية البقاء في الحكم مدى الحياة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأميركيّة، ستيفن بيغان، اليوم الإثنين، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ينظّم استفتاءً حول إصلاح دستوري يسمح له بالبقاء لمدة أطول في الكرملين، يريد في الواقع البقاء في الحكم مدى الحياة".

وبشأن العلاقات بين الصين وروسيا، قال نائب الوزير إنها "تعتمد بشكل أساسي على رئيسين لقوتين خصمتين بالنسبة للولايات المتحدة، هما شي جينبينغ وفلاديمير بوتين".

وأشار بيغان خلال مؤتمر افتراضي نظمه إلى أن "صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة"، "يبدو أن لدى كليهما نية البقاء في الحكم مدى الحياة، أو على الأقلّ حتى اتخاذهما قرار المغادرة بمبادرة شخصية".

وأضاف أن "في النظام الروسي، الذي لديه على الأقل العلامات الخارجية لنظام ديمقراطي، ينظم الرئيس بوتين استفتاءً يعتبر كثيرون أن من المعروف مسبقًا أنه سيؤدي إلى التمديد الفعلي لسلطته لمدى الحياة".

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ويُجرى التصويت من 25 حزيران/ يونيو حتى الأول من تموز/ يوليو. وبحسب استطلاع للرأي أُجري لدى الخروج من مكاتب الاقتراع ونُشرت نتائجه الإثنين علما بأن الاستفتاء لن ينتهي قبل ثلاثة أيام، أيّد 76% من الروس التعديل الدستوري الذي يعزز سلطة بوتين.

والإصلاح يجيز للرئيس الحالي البقاء في الكرملين لولايتين إضافيتين حتى 2036 عندما يبلغ سن ال84. ووفقا للدستور الحالي على بوتين ان ينسحب من الرئاسة في 2024.

وانتقدت المعارضة الروسية هذا الاجراء ووصفته بأنه مهزلة انتخابية ترمي إلى فتح المجال لتولي بوتين الرئاسة مدى الحياة.