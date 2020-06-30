مدرب برشلونة: ننتظر هدايا ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مدرب برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، على عدم وجود خلافات مع لاعبي الفريق، مشددا في الوقت نفسه على أن علاقته جيدة بجميع العناصر.

وذكر سيتين في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء أتلتيكو "اجتماع غرفة الملابس؟ لدينا اجتماعات كثيرة. بالأمس تحدثنا عن العديد من المواضيع لكن ركزنا على كرة القدم وما يجب القيام به بشكل أفضل".

وأضاف "في البداية نتفوق لكن لا نترجم ذلك إلى أهداف وهذا يولد التوتر ويسبب لنا الإحباط وهذا أمر طبيعي، يمكن أن يتغير ذلك بمجرد تحقيق انتصار أكثر مرونة".

وعن واقعة ميسي، علق "الأمر ليس أكثر صعوبة، هناك دائمًا خلافات، ففي حياة كل شخص طريقته الخاصة في رؤية الأشياء، من الطبيعي وجود خلافات، أنا لم أكن لاعبًا سهلاً أيضًا، الفكرة العامة هي التي تهم، التواصل جيد بيننا".

وواصل "علينا جميعًا أن نتخلى عن جزء من أنفسنا بما في ذلك لاعبي كرة القدم من أجل الفريق، يجب عليك التضحية بأشياء شخصية معينة لصالح الفريق، وسيمنحنا ذلك النصر في معظم الوقت".

وعن فقدان قوته، صرح "أنا مقتنع أننا نقوم بعمل جيد، وأن هناك أشياء يتوجب علينا تحسينها، وأن الانتصارات تخفي الكثير من الأشياء، أما الهزيمة تخرج كل ذلك".

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وأردف "إشراك غريزمان؟ الحقيقة هي أن 11 لاعبًا فقط يمكنهم اللعب، أنتم تسألون أيضًا عن سبب عدم الدفع بفاتي وبويج، اختار وفقًا لما أراه في التدريبات".

ونوه سيتين "ريال مدريد؟ يمكننا أن نتحكم في ما يخصنا، والتحسن كي لا يتكرر ذلك مرة أخرى، نأمل أن يمنحنا المنافس بعض الهدايا، لكن عليك أن تفكر في نفسك أولاً".

واستطرد مدرب البارسا "عدم الفوز يجعل الحسابات صعبة، ما علينا القيام به هو محاولة الفوز في كل مباراة".

وحول موقف آرثر، قال "لست على علم بما تقوله والدته لكنه قال نفس الشيء الذي قلته عنه، انتظر أكبر التزام منه حتى نهاية الموسم، وسيتم تكريمه في اليوم الأخيرة".

وأتم "مواجهة أتلتيكو صعبة، هم فريق رائع، لكن جميع المباريات مهمة، يجب أن نضبط الخطوط مع التنقل السريع في المساحات الضيقة وتجنب المرتدات".