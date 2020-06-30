مدرب يوفنتوس: بيانيتش سعيد بالانتقال إلى برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية، عن مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماوريسيو ساري، إنه "لن يعتمد على المداورة خلال مواجهة جنوى، غدا الثلاثاء، ضمن أحداث الجولة 29 من الكالتشيو".

وقال ساري، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين "اللعب ضد جنوى أمر صعب، ودائما مواجهة الفرق التي تصارع ضد الهبوط ليست سهلة".

وأضاف "ليس لدينا خيارات للقيام بالمداورة أكثر من لاعبين أو ثلاثة، هذا ليس خيارًا، وكان لدينا 14 لاعبًا على مقاعد البدلاء ضد ليتشي كان منهم اثنين فقط شاركوا في بضع جلسات تدريبية، وآمل أن يتحسن الموقف خلال الأيام المقبلة".

وتابع "هيغوين في حالة جيدة، ولسنا متأكدين من عدد الدقائق التي يمكنه الصمود فيها، ويبدو أن رامزي يسير في الطريق الصحيح، حيث كان أكثر تألقًا في المباراة الأخيرة".

وأردف "أعتقد أن كريستيانو رونالدو وديبالا يمكن أن يستمرا في اللعب في الوقت الحالي، وقد تظهر مشكلة الإرهاق في مباراتين أو ثلاث، ومع مرور الوقت سيكون تواجد هيغوين ضروريًا".

وعن خضوع بيانيتش للفحص الطبي لبرشلونة، علق "لقد أجبت عن هذا السؤال في الأسبوع الماضي، إذا تم تأكيد الصفقة سيكون بيانيتش سعيدًا لأنه سينضم لناد استثنائي مثل برشلونة، وهو يحب كرة القدم ومحترف جيد ورجل ذكي، لذلك لم أفكر حتى في إمكانية عدم بذله أقصى ما لديه حتى نهاية الموسم".

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وتابع "لدي القليل لأقوله عن آرثر، لأن هذين اللاعبين أمامهما شهران آخران للعب مع نادييهما، وما زال أمامهما الكثير للقيام به، ولدينا الكثير من المباريات المهمة، لذلك لا يمكنني التركيز على سوق الانتقالات".

ونوه "لا أحب الحديث عن السوق، وأدرك أن وسائل الإعلام والجمهور اعتادوا على الحديث عن الأمر، لكنه ليس اهتمامي، ويجب أن نجعل الجماهير معتادة على الحديث عن كرة القدم".

واستكمل "دائما اللعب في ملعبنا ميزة، حتى إذا لم تكن الجماهير حاضرة، حيث تشعر بالمزيد من الثقة والراحة مع غرفة الملابس الخاصة بك، ومحيطك المألوف".

وزاد "في الوقت الحالي نتعامل بصعوبة مع محاولة الوصول إلى لياقة كاملة بعد فترة التوقف الطويلة، وفي الشهر المقبل مع زيادة عدد المباريات سنواجه مشكلة وهي محاولة إراحة اللاعبين المرهقين".

وواصل "قضية البدائل الخمسة تشكل خطرًا أيضًا، لأنها جديدة، وهناك خطر كبير من فعل شيء غبي، وعلى الأقل سوف نتعلم".

وختم "رأينا في الدوري الألماني أن الأندية الصغيرة تستخدم جميع البدائل الخمسة، في حين أن الأندية الكبيرة تستخدم 3 أو 4".